Accoltella la madre e tenta di aggredire un agente che gli spara | morto un uomo di 29 anni

Si conclude con un morto e tre feriti quella che era iniziata come una lite familiare a Napoli . Un uomo di 29 anni, dopo aver ferito lanella sua abitazione di via Coletta, ha raggiunto il compagno della donna che si era recato nel commissariato Vicaria per denunciare l'accaduto e ha tentato di accoltellarlo alla gola. Un agente ...A Napoli, un uomo di 29 anni ha accoltellato lae poi ha aggredito il compagno della donna che era andato in commissariato a denunciarlo. Al commissariato Vicaria è intervenuto un poliziotto che tentando di disarmarlo è stato accoltellato ad ...

L’uomo aveva seguito in commissariato il patrigno che era andato a denunciarlo dopo una lite familiare in cui era rimasta ferita la madre. Secondo la ricostruzione degli inquirenti la lite sarebbe ...Un uomo ha aggredito un agente nel commissariato Vicaria di Napoli, con un fendente e, prima che potesse sferragli una seconda coltellata, è stato ferito con un colpo di pistola da un altro poliziotto ...