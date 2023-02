Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea, a margine della presentazione del report Aic 'Calciatori sotto tiro' a chi chiedeva se ilfosse una misura sufficiente per il ...... Andrea, del presidente della Figc, Gabriele Gravina, del presidente della Lega calcio, ... E per diversi dei tifosi identificati scatterà comunque il. Le scarcerazioni non sono però piaciute ...

Abodi 'Daspo serve ma non basta, occorre certezza pena' Agenzia ANSA

Tifosi via dalla Nord, l'Inter condanna. Indagini in corso, l'ira di Abodi: "Inaccettabile" La Gazzetta dello Sport

Violenza, racket e affari: cambiano i governi ma gli ultras restano i padroni indisturbati L'Espresso

Omicidio dell'ultrà e sgombero della Curva: identificati 4 tifosi dell'Inter, sottoposti a Daspo Gazzetta del Sud

Monza-Atalanta, mega rissa e insulti in tribuna vip davanti a un 15enne: Daspo per un imprenditore milanese… Il Fatto Quotidiano

Quella sulla violenza "non e' una statistica fredda ma un grido di allarme". Lo dice il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in occasione della presentazione del report Aic 'Calciatori ..."Il daspo non e' sufficiente perche' atti di delinquenza avvengono anche fuori dallo stadio. Non possiamo limitarci al fatto che dentro agli impianti succeda qualcosa di meno". Lo ha detto il ministro ...