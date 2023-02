“Abbiamo scoperto tutto” GF Vip | Antonella nei guai | “Lui ha parlato” Ora è un bel pasticcio

Leggi su tuttivip

(Di martedì 14 febbraio 2023) I giorni passato all’interno dello spiato appartamento di Cinecittà ed i concorrenti del GF Vip 7 iniziano a rivelarsi sempre più chiaramente, che lo vogliano o meno. Questo è da più settimane il caso diFiordelisi, ignara del botta e risposta tra il padre Stefano Fiordelisi e Gianluca Benincasa, concluso con la presunta denuncia che avrebbe impedito all’ex fidanzato di entrare in casa. Le urla fuori la smascherano. Negli ultimi giorni sembrano esserci state più dinamiche fuori dalla dimora capitolina che dentro. Stefano Fiordelisi e Gianluca Benincasa, anche con l’aiuto dell’altro ex fidanzato della giovane gieffina, Francesco Chiofalo, ne sanno qualcosa. Alfonso Signorini aveva previsto il salernitano, tra le new entry della scorsa settimana. Saltato l’ingresso, lui, ha smascheratoFiordelisi e il pubblico l’ha riferito al GF ...