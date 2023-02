A4 | tamponamento tra camion | 3 feriti e lunghe code

(Di martedì 14 febbraio 2023) Tre. È il bilancio deltra mezzi pesanti avvenuto martedì pomeriggio nel tratto tra Dalmine e Capriate dell’autostrada A4, in direzione di Milano. L’incidente si è verificato intorno alle 16.30. Tre uomini di 47, 53 e 63 anni, pare i guidatori deicoinvolti, sono rimasti: non si conosce ancora la gravità delle loro condizioni, ma sul posto sono arrivate tre ambulanze. Due di loro sono stati trasportati all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Seriate. La colonna di veicoli in coda è di diversi chilometri: si consiglia, se possibile, di usare percorsi alternativi.

Un tamponamento tra tir sta causando code per circa sette chilometri di coda sull'autostrada A4 in direzione di Milano, tra Dalmine e Capriate. L'incidente è successo verso le 16.30 e alle 18.20 il ...