A Zoomarine il Carnevale green e solidale con Eco-Pedalata “ciclo e riciclo” in favore di Medici Senza Frontiere

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 14 febbraio 2023) Pomezia – Una festa ecoper un“cìclo e ri” che rispetta l’ambiente. Aprende il via il 18 febbraio, a partire dalle 11.00, la seconda edizione dell’Eco –, quest’anno indiper sostenere insieme le popolazioni colpite dal tragico sisma in Turchia e Siria. Un’iniziativa che unisce lo sport al sociale con lo scopo di sottolineare l’importanza e il beneficio di una sana passeggiata in bicicletta come rimedio ideale per il benessere del corpo, dell’umore, della natura e con il vantaggio di condividere un momento speciale formato famiglia anche per aiutare il prossimo. Lo start dell’allegra, previsto alle ore 11.30 da via dei Romagnoli, prevede ...