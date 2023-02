A San Valentino la collana intelligente per smettere di fumare

Leggi su ildenaro

(Di martedì 14 febbraio 2023) Potrebbe essere un regalo di San Valentino originale, la nuovache monitora le abitudini di fumo di chi la indossa. Un dispositivo, realizzato dalla University Feinberg School of Medicine, a Chicago, Illinois che aiuta a tenere sotto controllo il vizio del fumo. Infatti, il dispositivo da indossare al collo simile a un ciondolo blu lapislazzuli rileva il fumo in modo molto affidabile catturando i segni di calore da sensori termici. Per valutarne l’efficacia, lo studio ha reclutato diciannove partecipanti che hanno preso parte a 115 sessioni in cui gli scienziati hanno esaminato il comportamento legato al fumo in esperimenti controllati e di vita libera. Grazie a questo gioiello smart e’ possibile monitorare il numero di boccate, la durata e il volume, l’intervallo tra una boccata e la durata del fumo. Tutti questi dettagli sono ...