A San Valentino i Ferragnez non si mostrano insieme sui social. In crisi dopo Sanremo

Leggi su tpi

(Di martedì 14 febbraio 2023) È Sane daiancora nessuna novità. Idei rispettivi coniugi tacciono. Solo Chiara Ferragni pubblica qualcosa ma di fotoancora nulla. Sarà davvero stato il bacio Fedez-Rosa Chemical ad aver messo inla coppia? Quando Rosa Chemical e Fedez si sono scambiati un bacio appassionato in diretta tv, Chiara Ferragni ha minimizzato e dimostrato di prenderla con filosofia. “Avrò anche io un bonus limone”, ha detto ad Amadeus senza smettere di sorridere. In un video di backstage però, l’imprenditrice digitale non sembra così serena. “Fede, ma cosa hai combinato?”, si legge sul suo labiale. Il rapper sgrana gli occhi e allarga le braccia, come chi vuole giustificarsi di qualcosa di cui non ha ben capito la portata. Pare che tra loro sia andato in scena un diverbio, ma i ...