A San Valentino “attenti alle truffe romantiche

(Di martedì 14 febbraio 2023) AGI - Sanè il giorno degli innamorati ma c'è anche chi cerca di sfruttare i sentimenti altrui, soprattutto quelli di donne sole, per sottrargli denaro. A lanciare l'allarme, via social, è la Polizia di Stato, secondo cui con le cosiddette "" le organizzazioni criminali sono riuscite a 'fatturare', nel solo 2021, circa 4 milioni e mezzo di euro. Questo tipo di raggiro, noto anche come 'love scam', ha registrato un incremento del 118% rispetto ai casi trattati nel 2020, e le denunce nei primi sette mesi del 2022 sono aumentate del 39% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel 2022 le segnalazioni giunte al commissariato online sono state 536. La Polizia postale, sulla base delle denunce presentate, ha tracciato un identikit delle vittime che spesso sono donne single di estrazione sociale ...

Oggi èe stiamo per comunicarti una curiosità che potrai utilizzare stasera a cena per stupire la tua dolce metà. Sapevi che bollire il pollo nelle sorgenti termali di Yellowstone è illegale ...In questo, non si fermano le offerte targate Amazon sui prodotti d'elettronica ed informatica. Quest'oggi, nella fattispecie, segnaliamo un trittico di sconti degno di nota: in offerta troviamo l'...

San Valentino, i 10 segnali per riconoscere una relazione tossica e liberarsene Il Fatto Quotidiano

San Valentino, gioie e dolori. Le spese degli americani a livelli record (26 miliardi). Ma le truffe romantic… la Repubblica

San Valentino, 10 serie "diversamente romantiche": da 'Acapulco' alla donna lupo la Repubblica

San Valentino, la festa degli innamorati ha una romantica origine italiana - Lifestyle Agenzia ANSA

Quasi un italiano su due (47%) che fa regali per San Valentino ha scelto quest’anno di donare piante e fiori. E’ quanto emerge dall’indagine on line condotta dal sito www.coldiretti.it sui doni ...San Valentino 2023 è una giornata ricca di eventi in tutta Italia, che come ogni anno celebra il 14 febbraio con manifestazioni e spettacoli organizzati in molte città da Nord a Sud del Paese. I centr ...