A Roma il Pd non vince nella Ztl In Lombardia Majorino piace solo nelle grandi città 

(Di martedì 14 febbraio 2023) AGI - Il Pd rischia di non essere più neppure il partito della Ztl. Nel I e II municipio diil partito di maggioranza della corsa di Alessio D'Amato alla Pisana perde nel confronto con Fratelli d'Italia. Nel municipio dicentro, il Pd prende il 25,84 per cento dei voti, poco al di sotto di Fratelli d'Italia che arriva al 26,72 per cento. Nel primo municipio il Terzo Polo di Calenda e Renzi raccoglie il 9,50 per cento dei consensi. Più netto il distacco nel II municipio dove il partito della premier Meloni raccoglie il 30,79 per cento contro il 23,63 per cento del Pd. Anche qui a erodere il bacino elettorale del Pd, c'è quel 10,88 per cento ottenuto dal Terzo Polo. A salvare la situazione per il centro sinistra sono i risultati delle liste. In entrambi i municipi il candidato di centrosinistra D'Amato avrebbe vinto la sfida delle liste: nel ...