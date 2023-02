A Roma c’è un ristorante dove il tiramisù lo prepari tu

Leggi su funweek

(Di martedì 14 febbraio 2023)non smette mai di stupire e lo fa sotto ogni punto di vista. Avete mai pensato di cucinare ildirettamente a? Nella Capitale si può e c’è chi non ha resistito ed ha già provato questa esperienza. In un locale chiamato Dolce potrete vivere questo sogno. LEGGI ANCHE:–La colazione ‘senza orari’, l’originale locale a pochi passi da Piazza NavonaDolce: cucinare a cena fuori si può Situato nel quartiere Africano, ilDolce è un locale particolare e carino. I piatti sono fuori dal comune, le porzioni abbondanti e i dolci il punto forte del. Alcune pietanze si ispirano all’Oriente, per non parlare delfai da te, il biglietto da visita del posto. Il dolce al caffè si può comporre ...