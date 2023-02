A 10 anni dalla fine di Spartacus arriva il sequel

(Di martedì 14 febbraio 2023) Se vi mancano l'atmosfera gladiatoria e gli scenari da Antica Roma, ildella seriedovrebbe soddisfare la vostra voglia. A diecisua conclusione, lo show cult torna sotto la penna di Steven S. DeKnight, il suo creatore originale. "È passato più di un decennio da quandoha deliziato il pubblico di tutto il mondo e siamo entusiasti di reinventare e ampliare questo dramma avvincente e ricco d'azione per i nostri spettatori. Questo show ha appassionato profondamente i fan che aspettavano il suo ritorno, e non vediamo l'ora di lavorare con Steven a questo prossimo emozionante capitolo", ha dichiarato Kathryn Busby, dirigente di Starz, in un comunicato. Mentre il primo capitolo è stato descritto come un'opera d'arte sanguinosa, punteggiata da torride scene di sesso, il ...

Il 2023 rappresenta un anno importantissimo per l'Umbria, ricorrono infatti 500morte del Perugino e del Signorelli che sono per la nostra Regione un motivo di grande orgoglio" spiega ...Nel frattempo,nota della Lega arriva un'interessante indicazione in cui l'assemblea ha ... ' L'assemblea dei club ha sottolineato che l'ipotesi di proroga di massimo duedei contratti in ...

Marco Pantani, 19 anni dalla morte. De Zan: «Sapeva che i suoi esami erano stati manipolati e questo lo ha devastato» Corriere

Pantani, l'emozionante ricordo del Milan a 19 anni dalla morte Tuttosport

Modica ricorda l'eroe Carlo Cassarino a 80 anni dalla sua uccisione Radio RTM Modica

Dieci anni dalla rinuncia. Così Ratzinger "ribaltò" il conclave che lo aveva eletto ilGiornale.it

Zeffirelli, l'omaggio di Sangiuliano a 100 anni dalla nascita, per una vita di grandi insegnamenti Secolo d'Italia

A chiamare i soccorsi è stata una donna che ha assistito alla scena dalla finestra di casa ... avevano aggredito un ragazzo di 20 anni ai giardini di Brignole: anche in questo caso hanno accerchiato ...lascia un figlio di 7 anni. A scoprire il corpo è stato proprio il padre quando, rientrato in casa, si è reso conto che la figlia non era mai uscita dalla propria camera. Una volta raggiunta la stanza ...