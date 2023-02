Leggi su glieroidelcalcio

(Di martedì 14 febbraio 2023) Gli eventi datati 14Nella storia del Diavolo il campionato 1950-51 è ricordato come quello della “fine del grande digiuno”, considerato che il Milan tornò a vincere lo scudetto dopo quarantaquattro anni. Quel titolo lo festeggiò anche Andrea Bonomi, il quale vestì la casacca rossonera per diverse stagioni: era nato il 14di un secolo fa. Oggi compiono settant’anni Hans Krankl, il quale con il Barcellona festeggiò una Coppa delle Coppe e una Coppa del Re, e Maurizio Orlandi (102 presenze nel massimo campionato e 315 nel torneo cadetto con le maglie di Cesena, Sampdoria e Lecce). Dieci anni fa si spegneva Angelo Colla, 69 gare in Serie B. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) Per info su GliEroidelCalcio: Glieroidelcalcio.com e la pagina facebook: https://www.facebook.com/glieroidelcalcior L'articolo proviene da Gli Eroi del ...