13 Febbraio 2023 – Tensioni nei cieli tra Usa e Cina | ma a terra fanno affari con batterie Ford

Leggi su strumentipolitici

(Di martedì 14 febbraio 2023) Se Stati Uniti esono divisi dallead alta quota, per la presenza di ‘oggetti non identificati‘, le cose vanno decisamente meglio aMotor ha annunciato un piano per realizzare in Michigan un impianto da 3,5 miliardi di dollari per costruireper auto elettriche, utilizzando tecnologia cinese. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha annunciato il via libera di Bashar al-Assad all’apertura di altri due valichi di frontiera per il passaggio degli aiuti alle vittime siriane del terremoto di una settimana fa. Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, consegnera’ domani nel municipio di Santo Amaro, nello Stato di Bahia, le prime 684 abitazioni popolari realizzate nell’ambito del programma Minha Casa, Minha Vida, bandiera dei governi del ...