12 milioni di euro in più per importanti lavori in due scuole dell’infanzia di Torino Valditara | “Confronto proficuo con il Sindaco Lo Russo”

(Di martedì 14 febbraio 2023) “Oggi aho avuto uncordiale econ ilStefano Lo, che ha tenuto a ringraziarmi per l’impegno del Ministero nel reperire sempre più finanziamenti a favore delle”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe. L'articolo .

... esercizio chiuso con ricavi per 548,57di, in aumento dell'1,4% rispetto ai 541,29realizzati l'anno precedente; a cambi e perimetro di gruppo costanti il fatturato sarebbe ...Elica , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, ha chiuso il 2022 con ricavi consolidati pari a 548,6di, in crescita dell'1,3% (+1,6% a cambi e perimetro costanti). L'incremento delle vendite è stato sostenuto dall'effetto price - mix, dal crescente contributo delle vendite a marchi ...

Anas: 44 milioni di euro per controllare le gallerie | mit MIT

ANAS: AL VIA BANDO DA 44 MILIONI DI EURO PER INDAGINI E ... Anas

ANAS, al via bando da 44 milioni di euro per gallerie Reggio TV

Galleria dei Crozi, stanziati ulteriori 15 milioni di euro Ufficio Stampa

Farmacosmo, ricavi 2022 pro-forma salgono a 76 milioni di euro ... Borsa Italiana

Il piano era stato approvato dalla giunta il 13 dicembre, ora l’ok. Oltre alla realizzazione delle case della comunità, degli ospedali di comunità e delle centrali operative territoriali, prevede, tra ...I 5,4 milioni di euro previsti per quest’anno risultano, infatti, sul sito dedicato esauriti. Nel giro di una settimana, dunque, per le autoscuole e di un giorno per i privati. Un po’ poco affrontare ...