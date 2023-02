Zelensky | il vignettista Vauro a La7 | “Bacerei in bocca Berlusconi | ha detto una sacrosanta verità”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) “Se fosse qui Silvio, ioinSilvio. Perché hauna, non so per quale motivo, se per i suoi affari con Putin…Hache c’è un invasore, sicuramente, cattivissimo, ma che c’è anche un pupazzo presidente che sta facendo massacrare il suo popolo per l’interesse degli Stati Uniti e noi gli andiamo dietro”. Così il, dopo anni di vignette satiriche contro il leader di Forza Italia, intervenendo a Non è l’Arena su La7 ha commentato le parole disulla situazione in Ucraina. Il leader azzurro ha attaccato, sottolineando che lo giudica “negativamente”, e ha affermato che, da premier, non avrebbe ...

"C'è un invasore da condannare e c'è anche un pupazzo presidente che sta facendo massacrare il suo popolo per interesse degli Stati Uniti" ha attaccato il, spiegando cheè ormai ...Il, durante il programma 'Non è l'Arena', ha sposato completamente il pensiero del cavaliere su: "Non ha fatto altro che ricordare gli accordi di ...

Zelensky, il vignettista Vauro a La7: "Bacerei in bocca Berlusconi, ha ... Il Fatto Quotidiano

Un inedito Vauro si schiera in difesa di Berlusconi: «Ha detto la ... Open

Berlusconi critica Zelensky, Vauro l'appoggia a sorpresa: "Ha detto la sacrosanta verità, lo bacerei in bocca" Virgilio Notizie

Sanremo 2023, Vauro contro intervento Zelensky: ''Da Festival ... Adnkronos

Sanremo 2023, Vauro contro l'intervento di Zelensky: "Dal Festival propaganda bellica" Today.it

“Non so per quale motivo, se per i suoi affari con Putin- ha detto il vignettista- ma Berlusconi ha detto la ... Poi, la chiosa di Vauro sul look di Zelensky: “Tra un po’ ce lo troviamo anche al ...Duro attacco al Governo del leader di Forza Italia Berlusconi: “Da premier non avrei parlato con Zelensky. Basta armi ... americani e noi gli andiamo dietro come pecoroni", attacca il vignettista.