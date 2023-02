Zaniolo | la mamma attacca la Roma | «Non c’è stata correttezza dalla società»

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Francesca Costa,di, ha parlato al Corriere dello Sport riguardo all’avventura del classe ’99 con lanegli ultimi periodi Francesca Costa,di, ha parlato al Corriere dello Sport riguardo all’avventura del classe ’99 con lanegli ultimi periodi. Le sue dichiarazioni: «Hanno raccontato che si è rifiutato di giocare per la, che è un traditore, lo hanno preso per pazzo senza magari raccontare di quando ha giocato con le infiltrazioni per la spalla rotta. Non c’ènei suoi confronti da parte della». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Lunga intervista di Francesca Costa,di Nicolò, al Corriere dello Sport : ' Mio figlio non è un pazzo o un traditore, è stato fatto passare per quello che non è. E' un ragazzo, avrà fatto i suoi errori come tutti, altri ne ...Rinnovo che non arriva, dice ladi. "No, mentre ad altri suoi compagni i contratti vengono fatti. Ma non è solo un problema di soldi. Nicolò, con il passare delle settimane, inizia a ...

La mamma di Zaniolo e l'addio alla Roma: "Nicolò abbandonato, società scorretta. Tutta la verità" Corriere dello Sport

Zaniolo al Galatasaray, le commoventi parole della mamma Francesca su Instagram Corriere dello Sport

ZANIOLO, LA MAMMA: "PER MILAN E TOTTENHAM SI SAREBBE RIDOTTO L'INGAGGIO" - Sportmediaset Sport Mediaset

Zaniolo, il messaggio della madre Francesca Costa: 'Riaccendi il sorriso' AreaNapoli.it

La madre di Zaniolo: "Non giocare è stata una decisione presa con Mourinho. Solo tre compagni di... Voce Giallo Rossa

Durante gli ultimi giorni dello scorso calciomercato invernale si è parlato tanto dell’operazione Zaniolo-Milan, ma alla fine l’affare non è andato in porto. Il calciatore non ha mai nascosto la sua ...Secondo Francesca Costa: “Il Bournemouth non ha mai offerto 5 milioni a Zaniolo”. Zaniolo Roma intervista. L’intervista analizza tutto il segmento romanista della carriera di Zaniolo, partendo dal gol ...