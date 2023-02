Zaccheroni | l’ultimo aggiornamento | preoccupazione per la vista

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Le ultime ore sono state di ansia per gli appassionati di calcio, l’allenatore Albertoè stato in rianimazione dopo una brutta caduta. L’ex allenatore di Milan, Inter e Juventus è stabile e in leggero miglioramento. Il tecnico è stato vittima di una caduta mentre si trovava in casa a Cesenatico. Il 69enne è stato sottoposto nella giornata di sabato ad intervento chirurgico, necessario per drenare l’ematoma cranico. Adesso la principaledei sanitari è un’altra, ovvero la possibilità che in futuro riesca a vedere correttamente da entrambi gli occhi. Il timore è legato alle conseguenze del trauma. Foto di Ali Haider / AnsaNel corso della sua carriera, oltre al Milan, ha allenato anche Venezia, Bologna, Udinese, Lazio, Inter, Torino e Juventus e la Nazionale del Giappone condotta alla conquista della ...