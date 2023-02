Yoga da fare tutti i giorni | 8 posizioni

Leggi su dilei

(Di lunedì 13 febbraio 2023) La costanza nella pratica delloporta più benefici rispetto a praticare con maggiore intensità ma in modo discontinuo. Per questa ragione è bene ritagliarsi anche solo pochi minuti al giorno perdel movimento consapevole. Prima di iniziare con la pratica delle 8daIndividua un momento della giornata che va bene per te. Prima della pratica, porta vicino a te un paio di cuscini e/o blocchi dae una copertina. Metti in ordine la stanza in cui praticherai e cambia l’aria. Metti il cellulare in modalità aereo e, se puoi, non tenerlo vicino a te. Prenditi anche solo un minuto di radicamento (grounding): siediti in una posizione confortevole e respira lentamente per un paio di minuti e prova a rendere più lunghe le espirazioni ...