WWE | Rivelato l’intero roster di WWE2K23

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Come da tradizione, la WWE è pronta a pubblicare il videogame, ennesimo capitolo della saga videoludica della compagnia. Dopo il flop di WWE2K20, la compagnia ha preso un anno di pausa per ‘riorganizzare’ il videogame, ripartendo dall’edizione del 2022, che ha raccolto un ottimo successo. Per l’edizione del 2023, la WWE e 2K hanno puntato su John Cena, dedicando al 16 volte campione della WWE, la copertina del videogioco e una modalità che ripercorre le sconfitte ‘più importanti’ della sua carriera. IlIl videogame uscirà (nella versione standard) il prossimo 17 marzo, ma chi effettuerà il pre-order delle versioni Deluxe e Icon potrà accedervi con qualche girono di anticipo. Saranno inoltre sbloccabili le versioni ‘OVW‘ di Batista, John Cena e Brock Lesnar. Anche Bad Bunny farà parte del videogame e sarà un ‘bonus’ ...

2K hail roster completo di2K23 , con 100 delle migliori Superstar disponibili al lancio. L'evento principale è rappresentato dalle Superstar che debuttano per la prima volta nel roster di ...2K haoggi 6 febbraio dettagli approfonditi su WarGames , il nuovo evento che debuttarà in2K23 . Il primo Ringside Report del team Visual Concepts approfondisce il caotico WarGames illustrando ...

WWE 2K23: ecco il roster completo | News | TGM The Games Machine

WWE 2K23 - Svelato il Roster Completo! Italia Top Games

WWE 2K23, nuovi dettagli su WarGames - News Playstation 4 ... Console-Tribe

Kota Ibushi apre ad un possibile approdo in WWE The Shield Of Wrestling

WWE: Rivelato l’ordine dei match, la Rumble maschile sarà l’opener, Reigns-KO il main event Zona Wrestling

Ma il tutto si è rivelato un nulla di fatto e l’epilogo lo abbiamo visto ad NXT. Jacy Jayne come Shawn Michaels Ai più attenti, il segmento dello split delle Toxic Attraction avrà ricordato e non poco ...2K ha rivelato oggi il roster completo di WWE 2K23, con 100 delle migliori Superstar disponibili al lancio: ecco qui l’elenco completo, mentre qui trovate l’ultimo video intitolato Your Time is Now.