WWE | Concrete possibilità di un arrivo di Jay White ma tutto adesso sarebbe sotto silenzio

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Jayè uno dei talenti della New Japan che più può infiammare le lotte di mercato tra AEW e WWE. Le notizie che arrivano dal Giappone vorrebbero il wrestler neozelandese ormai praticamente un free agent, con un’ultima data da onorare per la New Japan. Switchblade dovrebbe lottare a Battle in the Valley il 18 febbraio e poi forse avrà chiuso la sua esperienza con la compagnia di cui è stato anche campione. Secondo quanto riportato da Fightful, la WWE fino a gennaio si sentiva abbastanza sicura di arrivare a questo “top player” del wrestling mondiale ma oggi le fonti consultate dal noto portale sembrerebbero non più così certe del futuro del wrestler. Qualche speculazione parlava addirittura di un esordio alla Royal Rumble ma pare non ci sia mai stata nessunaconcreta chesi liberasse per questa occasione, ...

Matt Hardy spiega come il ritorno di Vince McMahon in WWE ... Asiatica Film Mediale

WWE 2K22, video diario dedicato al gameplay del gioco di wrestling Multiplayer.it

I migliori 50 match del 2022 - Top 50 Wrestling del 2022 The Shield Of Wrestling

Aggiornamenti sull'infortunio di Big E Tuttowrestling

Kevin Owens: la WWE sta preparando un grande ritorno per lui The Shield Of Wrestling

Non ci sono stati aggiornamenti concreti sul ritorno del 14 volte campione del mondo ... Sanz, che si occupa di procurare scarpe e stivali agli atleti della WWE, ha rivelato che Randy Orton lo ha ...are on the top of many fans’ minds. While there isn’t any concrete information on Lawler’s status at the moment, it seems a close personal friend of Lawler’s with deeply-rooted connections to WWE has ...