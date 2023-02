(Di lunedì 13 febbraio 2023) Non c'è prato più dolce dove stendersi per Wudel cemento dipinto di blu della Southern Methodist University di. Ci si stende, assapora un applauso caldo come un abbraccio, intenso ...

That winning feeling Watch the moment Wumade history with his first @atptour title#... Perché quando per anni il destino, gli infortuni ti impediscono di fare quelami, e poi quello ...Sfiderà Isner per il titolo Wuscrive una pagina della storia del tennis. A 23 anni, ... In finale sfiderà l'esperto e sempreverde John Isner, a 37 anni, disputerà la sua 31a finale in ...

Wu Yibing, che impresa: la seconda vita inizia a Dallas SuperTennis

Yibing Wu stupisce a Dallas. È la Cina che avanza La Gazzetta dello Sport

Wu Yibing batte Fritz e vola in finale all'ATP 250 di Dallas. È il primo ... LiveTennis.it

Wu Yibing, sempre lui - Spaziotennis Spazio Tennis - Il blog sul tennis di Alessandro Nizegorodcew

Da Zhu Lin a Yibing Wu: la lenta progressione del tennis in Cina dove le ragazze segnano la strada Ubitennis

(ANSA) - DALLAS, 12 FEB - Wu Yibing è diventato il primo cinese nella storia del tennis a vincere un torneo dell'Atp. E' successo sul campo in cemento della Southern Methodist University di Dallas, ...Non c'è prato più dolce dove stendersi per Wu Yibing del cemento dipinto di blu della Southern ... Perché quando per anni il destino, gli infortuni ti impediscono di fare quel che ami, e poi quello ...