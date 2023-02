Wta Doha 2023 | gatto “invade” il campo durante Muchova-Trevisan VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Scene divertenti ail match del Qatar TotalEnergies Open tra Martinae Karolina. Unha infatti “invaso” il, provocando un’interruzione del gioco di qualche secondo e l’ilarità di tutti i presenti. Come mostrano le immagini, il felino è stato inseguito da un raccattapalle, poi l’animale evidentemente spaventato è tornato sulle tribune cercando una via di uscita. ILputting the ??? into #QatarTennis pic.twitter.com/ZJsfPnIq13 — wta (@WTA) February 13,SportFace.