WOLF PACK | la nuova serie originale dal 23 febbraio su Paramount+

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Giovedì 23arriva in esclusiva sulascritta e prodotta sempre da Jeff Davis. Chi è la protagonista di? con Sarah Michelle Gellar come attrice e co-produttrice esecutiva, che sarà disponibile in versionecon i sottotitoli in italiano e da giugno disponibile doppiata. Cast ll cast dicomprende Armani Jackson, Bella Shepard, Chloe Rose Robertson, Tyler Lawrence Gray, Rodrigo Santoro e Sarah Michelle Gellar. Completano il cast Bailey Stender, Chase Liefeld, Hollie Bahar, Lanny Joon, Rio Mangini, Stella Smith, Zack Nelson, James Martinez, Amy Pietz, Bria Brimmer, John L. Adams e Sean Philip ...

L'attesa per i fan è finita: in esclusiva su Paramount+ , da giovedì 23 febbraio 2023, arrivano Teen: il Film , scritto e prodotto da Jeff Davis e disponibile doppiato e, la nuova serie originale scritta e prodotta sempre da Jeff Davis con Sarah Michelle Gellar come attrice e co - produttrice esecutiva, che sarà disponibile in versione originale con i ...Leggi anche la trilogia di Roe: tutto sui romanzi di Daninseries Attualmente l'attrice è tornata in tv con la nuova serie, nata dalla penna del creatore di Teen. Successivo Fiction & ...

Teen Wolf: Il Film e Wolf Pack in arrivo il 23 febbraio su Paramount+ ... Gingergeneration.it

Wolf Pack su Paramount+ - Ancora lupi mannari dal creatore di ... Serialminds.com

Wolf Pack, i 10 film fondamentali sui lupi mannari Vanity Fair Italia

Wolf Pack 1x01 - From A Spark To A Flame RecenSerie - Solo recensioni serie

Wolf Pack: Sarah Michelle Gellar nel trailer della serie Horror di ... Cinefilos.it

Qui di seguito vi proponiamo il comunicato stampa ufficiale che anticipa il lancio italiano del film che farà da sequel alla celebre serie tv, ma anche che presenta Wolf Pack, una nuova serie ...e Wolf Pack, la nuova serie originale scritta e prodotta sempre da Jeff Davis con Sarah Michelle Gellar come attrice e co-produttrice esecutiva, che sarà disponibile in versione originale con i ...