Wagner | il gigante teutonico

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Wilhelm Richardnasce a Lipsia il 22 Maggio del 1813. Indubbiamente rappresenta, insieme a W.A. Mozart, una pietra miliare dell’evoluzione operistica in una connotazione di identità nazionale. Più di qualsiasi altro compositore tedesco,, ha saputo rappresentare ed interpretare la crescita e la cultura di supremazia teutonica che stava serpeggiando tra gli intellettuali. Librettista, poeta, regista, direttore d’orchestra e saggista. Il compositore tedesco non si esime di sperimentare e addentrarsi in altre forme artistiche, tanto che la sua produzione sarà atta alla determinazione dell’Opera d’arte totale, la Gesamtunkewerk., la rivoluzione teatrale Richardin un ritratto fotografico del 1880Fin da giovane,mostra una totale dedizione alla musica e a tutte le ...