La cerimonia didel camion elettricoFMX si è svolta a Berlino, Germania. Il camion può essere utilizzato per un'intera giornata di lavoro, con un'unica ricarica durante la pausa.

Volvo consegna la prima autobetoniera elettrica a Cemex Tiscali

Volvo consegna 15 camion elettrici pesanti al gruppo Primafrio ... Italpress

Volvo, 15 camion elettrici per la logistica spagnola FormulaPassion.it

Da Volvo Trucks a DAF, per i camion 2022 addirittura da record OmniFurgone

ROMA - Volvo Trucks ha consegnato a Cemex la prima autobetoniera per impieghi pesanti completamente elettrica e a zero emissioni. Il veicolo elettrico a batteria rappresenta lo sviluppo più recente ...ROMA (ITALPRESS) - Volvo Trucks ha consegnato a Cemex la prima autobetoniera per impieghi pesanti completamente elettrica e a zero emissioni. Il veicolo elettrico a batteria rappresenta lo sviluppo ...