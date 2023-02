Volley | Serie A1 Femminile 2022 2023 | Scandicci batte Pinerolo in quattro set

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Vittoria casalinga per la Savino Del Bene, che nella quinta giornata di ritorno della regular season diA1diha sconfitto inset la Wash4green(25-18, 23-25, 25-22, 25-16). Per le toscane di coach Barbolini si tratta della quindicesima vittoria in campionato, grazie alla quale difendono il secondo posto i classifica. CALENDARIO 18^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV A1: FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE DOVE GIOCANO LE AZZURRE DI BRONZO AI MONDIALI CALENDARIO: TUTTI GLI EVENTI, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO LA PARTITA – ...

Il piglio da pallavolista è diffuso in famiglia: anche una sua cugina gioca a. Oltre alle ... Nel 2015 - 2016 arriva inA1. E realizza un record: 46 punti in una sola partita, miglior ...La S2M incamera l'undicesima vittoria nel campionato diD ribadendo il secondo posto in classifica. Opposte a Torino contro il To., Vattimo e compagne hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per ottenere un risultato positivo, per ...

Serie A1 femminile, l'Imoco Volley non si distrae e liquida Cuneo senza complimenti TrevisoToday

ORGOGLIO MOTTA: A CASTELLANA ARRIVA LA SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA Lega Pallavolo Serie A

Volley serie C, il Riviera Rimini fa il colpaccio in trasferta a Faenza e consolida il terzo posto RiminiToday

Da Rold Logistics Belluno – ABBA Pineto Volley 3-2: sconfitta in un match avvelenato dalle polemiche! Lega Pallavolo Serie A

Volley Serie C, il Club Arezzo fa secco lo Scandicci 3-0 ArezzoNotizie

Non si ferma più la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo, che nella 19^ giornata della Serie A2 maschile di pallavolo schianta per 3-0 la Delta Group Porto Viro e conquista la quarta vittoria consecutiva in ...Il risultato più a sorpresa della giornata di Serie A1 è stato il successo delle ragazze della Volley Bergamo 1991 contro quelle della Igor Gorgonzola Novara. La squadra di Stefano Micoli ha concluso ...