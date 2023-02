Volley | i migliori italiani della 19° giornata di Superlega Tommaso Rinaldi on fire! Yuri Romanò torna protagonista

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 febbraio 2023) I19°DIDIALESSANDRO MICHIELETTO: Trento è la prima squadra che strappa un punto a Perugia in regular season e tra i protagonisti dell’impresa c’è sempre lui, lo schiacciatore azzurro che, contro i dominatori del campionato, mette a segno 19 punti con il 55% in attacco, il 48% in ricezione e tre muri.ROMANO’: Con un Lucarelli in più nel motore che gli permette di avere meno attenzioni da muro e difesa avversari, l’opposto azzurrosui livelli abituali con una super partita: 19 punti, il 63% in attacco, due muri e un ace per respingere l’assalto di Milano. DAVIDE GARDINI: Entra in corsa e si rivela fondamentale nella conquista di un punto prezioso da parte di Padova che era sotto 0-2. I ...