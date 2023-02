Volkswagen - Nuovo modello alle porte | ecco le ipotesi in campo

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Laha pubblicato un enigmatico teaser contenente pochissimi elementi utili per comprendere quale sia ilche ne è protagonista. Il breve video, girato interamente in notturna, punta l'attenzione sull'ambientazione invernale e sul sistema di illuminazione, ma non aggiunge altro circa l'identità della vettura. Silenzio. elettrica? Il silenzio nel movimento farebbe pensare inizialmente a un'elettrica, ma la carrozzeria apparentemente a ruote alte ci porta a escludere il possibile arrivo di una nuova Suv della famiglia ID. Inoltre, i Led frontali a tutta larghezza non rappresentano una novità assoluta per il marchio, quindi neanche il design ci viene in aiuto. E se fosse la Touareg? Un'da non accantonare con il nostro calendario dei debutti alla mano è che si tratti del restyling della Touareg, che secondo le ...