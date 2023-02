Vino | verso Paestum Wine Fest | la kermesse vitivinicola del Sud Italia brinda a Roma

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 13 febbraio 2023) (Adnkronos) – Torna il, l’evento dedicato al mondo del, in programma a(Salerno) negli spazi dell’ex Tabacchificio Next, il 25, 26 e 27 marzo. E lateca Tempere diha ospitato stampa e operatori del settore per il brindisi all’ultima fase dei lavori preparatori. L’appuntamento della Capitale è stato un’occasione per conoscere in anteprima alcune peculiarità di questa XI edizione che tanto promette in termini di innovazione, business e su più fronti. L’incontro è stato moderato dal conduttore televisivo e radiofonico Marco Di Buono e ha visto intervenire tanti ospiti. Attrai loro contributi è emersa l’importanza strategica dell’evento enologico di marzo, in particolare per tutto il settore vitivinicolo, sul ...