Vin Diesel riprenderà il ruolo di Riddick nel nuovo capitolo della saga

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Vinè pronto per tornare ad indossare i panni dinel quarto, dove collaborerà ancora con lo sceneggiatore e regista David Twohy. Vinha accettato la sfida e tornerà a prestare il suo volto a, antieroe apparso l'ultima volta nel 2013. A distanza di anni, l'attore ha dunque annunciato l'inizio di una nuova avventura che lo vedrà protagonista di: Furya. Vin, come riportato da Entertainment Weekly, ha rivelato che tornerà a collaborare con il regista David Twohy per: Furya, quartoambientata nel futuro. Nel film, "torna finalmente nel suo pianeta natale, un ...

In occasione del debutto del trailer di Fast X , Michelle Rodriguez ha parlato con ET del gremitissimo cast del film in arrivo a maggio, sottolineando la sua componente da Oscar. LEGGI -paragona la saga di Fast & Furious al Signore degli Anelli ' Quanti premi Oscar abbiamo Quattro! Quattro, per l'amor del cielo! ' ha commentato. ' Abbiamo Brie [Larson], Charline [Theron], ...Brie Larson e Rita Moreno - che intepreta la nonna di Dominic Toretto () - appariranno invece nella saga per la prima volta . Appuntamento dunque al 18 maggio 2023 , per scoprire in che ...

Molto tempo è passato dall'ultimo film in cui Vin Diesel ha interpretato Riddick, ma a quanto pare ci sono segni concreti che le cose cambieranno molto presto. Scopriamo grazie alle anticipazioni di ...Dopo averci dato un assaggio della storia che vedremo sullo schermo, il nuovo video si concentra principalmente sull'azione sfrenata e sullo scontro fra il Dominic Toretto di Vin Diesel e il Dante di ...