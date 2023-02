Nelladel torneo di tennis Atp di Montpellier, Jannik Sinner batte Cressy per 7 - 6 6 - 3 e si aggiudica il torneo. Guarda ilcon gli ...Nelvediamo poi Sasha Calle nelle vesti di Supergirl. Per l'occasione, ecco anche la nuova sinossi che svela alcuni dettagli della trama: Potete ammirarlo qui in alto in italiano, a seguire in ...

Video finale Atp Montpellier, Sinner batte Cressy 7-6 6-3: gli highlights La Gazzetta dello Sport

La classifica finale di Sanremo 2023, vince Marco Mengoni Sky Tg24

Sanremo 2023, vince Marco Mengoni. Sul podio Lazza e Mr. Rain. Cos'è successo nella finale Sky Tg24

Sanremo 2023, la finale inizia con l'omaggio a Lucio Dalla, che profetizzò il successo di Mengoni - I video Open

Montpellier, Sinner batte Fils e conquista la finale: highlights La Gazzetta dello Sport

In realtà, durante un episodio di «Muschio Selvaggio», il video podcast di Fedez e Luis Sal, c'è stato uno scambio di battute che farebbe pensare il contrario. Fedez dice a Rosa Chemical, mentre quest ...Ai microfoni di Dazn, Massimo Ambrosini ha analizzato così il perché degli ultimi minuti di sofferenza da parte della Juventus. Queste le parole sintetizzate dalla redazione ...