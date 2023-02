Verona-Salernitana stasera in tv | canale | orario e streaming Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tutto pronto per la sfida del Bentegodi tra Hellas, valida per la ventiduesima giornata di. Entrambe le squadre hanno un gran bisogno di punti salvezza, anche se la situazione di classifica dei granata è più rassicurante. Allo stesso tempo i padroni di casa stanno vivendo un momento di forma migliore e partiranno favoriti. Appuntamento alle 18:30 di, lunedì 13 febbraio. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. SportFace.