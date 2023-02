Verona-Salernitana | programma e telecronisti Dazn Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Ile isudi, match valido per la ventiduesima giornata di. Al Bentegodi scontro salvezza molto interessante tra i veneti che vogliono ricucire nei confronti di chi sta davanti e i campani che cercano punti per mettersi al sicuro. Chi riuscirà ad avere la meglio in uno dei posticipi di questo turno? Appuntamento alle ore 18.30 di lunedì 13 febbraio.sarà visibile sucon la telecronaca di Federico Zanon e Alessandro Budel. SportFace.