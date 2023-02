Verona-Salernitana | la MOVIOLA LIVE | Pirola stende Doig in area | interviene il VAR

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Di seguito la rassegna degli episodi dain, gara valida per il 22° turno di Serie A:, lu...

Primo dei due match in programma oggi, lunedì 13 febbraio,verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.itLa settimana del ritorno delle coppe europee verrà inaugurata da due monday night di Serie A. Le prime due squadre a scendere in ...... Napoli punti 59, Inter* 43, Atalanta, Milan e Roma 41, Lazio 39, Torino e Udinese 30, Juventus** 29, Bologna e Monza 29, Empoli 27, Fiorentina, Lecce e Sassuolo 24,21, Spezia 19,...

Verona-Salernitana: le probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in tv Fantacalcio ®

Salernitana, i convocati di Nicola per il Verona Calciomercato.com

Diretta Verona - Salernitana (1-0) Serie A 2022 la Repubblica

Hellas Verona - Salernitana live: Calcio - Serie A Eurosport IT

Verona-Salernitana, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

77' OCCASIONE VERONA! Sul solito cross di Lazovic scompiglio in area, con Depaoli che ha provato a concludere trovano il muro umano di Bradaric Squadre in campo e pronte al fischio iniziale. Sugli ...Oggi si chiude la 22° giornata di Serie A, la prima partita del giorno è Hellas Verona-Salernitana, attualmente sull’1-0 per i veneti.