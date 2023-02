Verona-Salernitana 1-0 | Zaffaroni | “Partita difficile | dobbiamo continuare così”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) “Queste sono partite difficilissime per noi, soprattutto dal punto di vista nervoso. Ci tolgono tante energie. Siamo in una posizione complicata ma pian piano, con grande forza e volontà, stiamo cercando di venirne fuori. Oggi abbiamo fatto un nuovo passo in avanti”.il tecnico del, Marco, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro la. “– aggiunge – Mancano ancora tante partite e bisogna riuscire a mantenere questa tensione emotiva. Oggi siamo stati bravi sui duelli contro giocatori di grande qualità. La chiave è stata questa. Nel finale abbiamo sofferto un po’ perché non siamo riusciti a concretizzare le occasioni per il 2-0, ma i ragazzi sono stati bravi”. Infine, su Lazovic: “Sta giocando ...

Commenta per primo1 - 0 Sepe 6,5: sul gol poche colpe, per il resto evita un passivo peggiore. Bronn 6,5: meglio sicuramente nella difesa, anche a supporto della fase offensiva. Troost - Ekong 5: ...Commenta per primo Cyril Ngonge , attaccante del, ha parlato dopo la vittoria contro laa Dazn : 'Non so quanto segnerò, ma so che voglio dare il massimo e lavorare duro per i tifosi, per la squadra e per il club: sono tre punti ...

Al Bentegodi va in scena la sfida salvezza. Parte bene l'Hellas che crea di più in avvio, poi al 31' sblocca Ngonge al secondo gol consecutivo. Nel finale di… Leggi ...L’Hellas Verona batte la Salernitana e riapre ogni discorso in fatto di corsa alla salvezza. Gli scaligeri, infatti, superano con il punteggio di 1-0 i campani nel 22° turno di campionato grazie alla ...