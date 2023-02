Verissimo | Melissa Satta e il flirt con Matteo Berrettini | “Non mi auguro più niente”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Acommenta per la prima volta ilcon. In realtà la ex velina di Striscia la notizia non dice molto, e anzi sembra un po’ sgonfiare l’ipotesi di una vera e propria storia d’amore. “Non mi voglio neanche più augurare, perché poi le cose crollano. Quello che viene viene”, è la premessa che fanel salotto di Silvia Toffanin: “Ho trovato il mio equilibrio con Maddon (il figlio, ndr), con le mie amiche e il lavoro. Tutto quello che arriverà dovrà portarmi un di più, se un giorno arriverà dovrà essere la ciliegina sulla torta. Un altro figlio? Mi piacerebbe, se viene viene, altrimenti va bene così”. E ancora: “Vorrei condividere con un’altra persona la mia vita però non deve ...

