“Verissimo” | la confessione di Al Bano sulla figlia Ylenia mette i brividi

(Di lunedì 13 febbraio 2023) News Tv. Al, ospite adurante la puntata di ieri, domenica 12 febbraio 2023, ha raccontato della sua vita passata: in particolare si è soffermato sul matrimonio con Romina Power escomparsa di sua. I genitori hanno perso ogni traccia della ragazza la notte di Capodanno del 1993. Ancora non si sa che fine abbia fatto e questo fa ancora male al cantante di Cellino San Marco, come ha ammesso lui stesso nel salotto di Silvia Toffanin. “”, Al: la tristeCarrisi Ospite di Silvia Toffanin nella puntata di domenica 12 febbraio su Canale 5, il cantante, reduce da Sanremo 2023, ha ripercorso carriera e vita privata. “Quando io ...

Al Bano non riesce a parlare: 'Mi fa male ogni volta' Dopo aver fatto unadolorosa ... L'artista aha poi avuto improvvisamente gli occhi lucidi e non riusciva più a parlare. Così ...Gerry Scotti,: 'Mamma e papà morti entrambi in un giorno, senza un'avvisaglia', Maddalena Corvaglia: 'Con Elisabetta Canalis amicizia irrecuperabile, le vorrò sempre ...

Quest’anno, come sempre, non sono mancate le polemiche e i gossip; quanto c’è di vero in quello che parlava della lite di Madame e Anna Oxa Sabato 11 febbraio è andata in onda la finale di Sanremo, ...Melissa Satta è stata ospite dell'ultima puntata di Verissimo, dove ha raccontato di come vive le relazioni di coppia e della felicità nel vedere i successi del partner. "Forse spavento un po' gli ...