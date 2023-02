“Verissimo” | Andrea Piazzolla ricorda Gina Lollobrigida | le sue dichiarazioni

(Di lunedì 13 febbraio 2023) News Tv.“. Nella scorsa puntata di ““, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, è stato ospite il factotum di, che ha ereditato parte del suo patrimonio dopo la morte dell’attrice. Le parole pronunciate dahanno letteralmente emozionato il pubblico. (Continua…) LEGGI ANCHE:, spunta lettera misteriosa: cosa è successo in ospedaleospite di “” Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di ““, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. In studio è stato ospite, il ...

... per questo Gina Lollobrigida mi denunciò' - guarda PRIMA DEI GENITORI - Nel salotto di... Gina Lollobrigida, aperto il testamento: metà al figlio e metà adPiazzolla - guarda LE COSE ...Piazzolla aha sottolineato il suo affetto immenso per Gina Lollobrigida. Parlando di rapporto simbiotico ha fatto alcuni esempi di come trascorrevano insieme le giornate. ...

Andrea Piazzolla a Verissimo: “Mai parlato del testamento con Gina Lollobrigida” | Video Mediaset SuperGuidaTV

Andrea Piazzolla in lacrime per Gina Lollobrigida: "Avevamo un rapporto simbiotico" TGCOM

Andrea Piazzolla, le lacrime per Gina Lollobrigida Mediaset Infinity

Verissimo, ospiti 11 e 12 febbraio 2023: anticipazioni e interviste di Silvia Toffanin Canale Dieci

Anticipazioni Verissimo 12 febbraio: ospiti e interviste Libero Magazine

Andrea Piazzolla è stato ospite a Verissimo, dove ha parlato per la prima volta di alcuni retroscena sul suo rapporto con Gina Lollobrigida. Andrea Piazzola, ex assistente della diva italiana Gina ...Il factotum che ha ereditato metà del patrimonio della diva, torna in tv: “Avevamo un rapporto simbiotico. Condividevamo tutto, anche gli amici” ...