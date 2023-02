Ventesima giornata Bundesliga 2022 2023 | il punto

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il Bayern Monaco mantiene la vetta della classifica dopo la. I campioni di Germania travolgono il Bochum(3-0).conservando undi vantaggio sull’Union Berlino, che passa a Lipsia. Vince anche il Borussia Dortmund che si conferma terzo battendo 2-0 il Werder Brema. Stesso discorso per il Friburgo che fa fuori lo Stoccarda(2-1). Successo esterno del Bayer Leverkusen che supera 3-1 l’Hoffenheim, cosi come il Mainz che ottiene lo stesso risultato in casa contro l’Augsburg. Larghe vittorie per Colonia, 3-0 all’Eintracht Francoforte, e per Hertha Berlino contro il Borussia M’Glabach (4-1). Unico pareggio dilo 0-0 tra Schalke 04 e Wolfsburg....