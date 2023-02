Valorizzare storytelling e marketing di qualità | un nuovo approccio strategico per le imprese

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Change your mind, think creative. Questo è il fondamento di Kenedy, web agency campana che si distingue per il modo diloe ildi. L’obiettivo è mettere in atto una strategia diautentico che rappresenti compiutamente l’identità, i valori e la storia di un’azienda e di un marchio, perché il contenuto è ciò che genera relazioni con gli utenti. Nata nel 2007, la web agency Kenedy ha vissuto i primi anni della rivoluzione digitale studiando il costante cambiamento nei comportamenti degli utenti sul web, sfruttando al massimo le potenzialità della rete. Oggi, la conoscenza maturata nel mondo digitale consente l’applicazione di strategie phygital e la combinazione di azioni insight permette all’agenzia di ottimizzare i ...