Valgreghentino | tragedia familiare | muoiono madre e figlio

(Di lunedì 13 febbraio 2023)sono stati trovati morti nella loro abitazione, lunedì mattina a, piccolo centro collinare della provincia di Lecco, non lontano da quella bergamasca. Stando ai primi riscontri, si sarebbe trattato di un tragico incidente domestico collegato al montascale, utilizzato anche perché la donna era costretta a stare in carrozzina. Vilma Martinoli e ilDavide Bonesi, 54 anni, convivevano nello stesso appartamento di via don Carlo Sala. A fare la tragica scoperta il marito della donna e padre di Davide, Giuliano Bonesi. Nessun margine d’intervento per i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, lasarebbe scivolata tra la sedia a rotelle e il montascale e il, nel ...