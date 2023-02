Valencia de LaLiga Santander | programma e dove guardare in TV

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Liga pervenuta in redazione: 13/02/2023 alle 19:37 TEC I locali sono posizionati al diciannovesimo posto della tabella La squadra del Ché ha perso nell’ultima partita di campionato Come parte di Giornata 22 della Liga2022-2023Lui Getafé e ilSi incontreranno al Coliseum Alfonso Pérez lunedì prossimo. Così, in primo luogo, quelli comandati da quique sánchez vieni alla resa dei conti con una storia recente di due pareggi e due sconfittementre la squadra guidata da Salvador González record quattro sconfitte durante le loro ultime controversie. D’altra parte, va notato che la squadra azulón si trova al diciannovesimo posto in classifica con 19 punti e -10 nel differenziale reti, quindi è attualmente in zona ...