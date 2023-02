Usa | mistero «oggetti volanti» | la Casa Bianca accusa la Cina | «Ha un programma militare per raccogliere informazioni d’intelligence»

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Ildei cieli si infittisce. Non sono passate nemmeno 24 ore dall’abbattimento del quarto «oggetto non identificato» nello spazio aereo nordamericano che iniziano ad arrivare le primesulla natura degli Ufo (unidentified flying object) abbattuti dalle forze di difesa: quello sopra i cieli dell’Alaska, quello del Canada e, infine, quello sopra il lago Huron. Gli Stati Uniti hanno infatti stabilito che laha «undi palloni che volano ad alta quota perdi intelligence collegato all’esercito cinese». Ne è certo il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale della, John Kirby, secondo il quale l’amministrazione Biden «sta studiando con attenzione» il...

Tra Stati Uniti e Cina volano palloni e accuse di spionaggio che soffiano sul fuoco, già alto, della tensione tra le due superpotenze. E mentre nella terra di X - Files ed E. T. ildegli 'oggetti volanti non identificati' ha iniziato ad alimentare ogni sorta di speculazione - tanto che la Casa Bianca ha dovuto rassicurare che non è imminente lo sbarco degli alieni sulla ...Cresce ilsulla strana attività registrata nei cieli nordamericani dopo il caso del pallone - spia ... Abbattuti 4 oggetti non identificati nei cieli: l'ultimo avvistamento. L'ultimo è stato ...

Gli Usa e il mistero sugli «oggetti volanti non identificati»: «Non sappiamo che cosa siano, né come si... Corriere della Sera

Usa, mistero «oggetti volanti», la Casa Bianca accusa la Cina: «Ha ... Open

Ufo e palloni spia: il mistero degli “oggetti volanti” che infiamma le ... Il Dubbio

Palloni spia o “Ufo”: il mistero degli oggetti abbattuti in America la Repubblica

Usa, oggetti misteriosi abbattuti: "Non è esclusa l'ipotesi extraterrestre" | Ma la Casa Bianca smentisce: "Non sono gli alieni" TGCOM

Dopo l'abbattimento del pallone cinese e l'avvistamento di diversi oggetti volanti non identificati, la Casa Bianca ha dovuto rassicurare che non è imminente lo sbarco degli extraterrestri ...E mentre nella terra di X-Files ed E.T. il mistero degli ‘oggetti volanti non identificati’ ha iniziato ad alimentare ogni sorta di speculazione - tanto che la Casa Bianca ha dovuto rassicurare che ...