Usa | abbattuto altro oggetto non identificato in volo | Aveva sorvolato siti militari sensibili | Pentagono | Era di forma ottagonale

(Di lunedì 13 febbraio 2023) L'nonè statosu ordine di Joe Biden 'per cautela'. Lo riferiscono dirigenti americani. L'Ufo avrebbe avuto una strutturaed è stato avvistato inizialmente in ...

L'oggetto non identificato sul lago Huron e' statoda un F - 16 per le sue potenziali capacita' di sorveglianza e per aver volato in prossimita' di siti militarisensibili. Lo riferisce il Pentagono. .Leggi Anche, pallone spia cinese sorvola base con missili nucleari - La Casa Bianca: violata sovranità, è inaccettabile Leggi Anche: avvistato enuovo oggetto aereo non identificato ...

Gli Usa abbattono un altro oggetto non identificato in volo. È il quarto in 2 settimane RaiNews

