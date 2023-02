Usa abbattono altro oggetto volante. Contatti Washington - Pechino su pallone - spia

(Di lunedì 13 febbraio 2023) - È il quartodistrutto in meno di due settimane nello spazio aereo nordamericano Il Pentagono: volava a circa seimila metri d'altezza e si presentava come una 'struttura ottagonale' con corde ...

- È il quarto oggetto distrutto in meno di due settimane nello spazio aereo nordamericano Il Pentagono: volava a circa seimila metri d'altezza e si presentava come una 'struttura ottagonale' con corde ...L'oggetto non identificato sul lago Huron e' stato abbattuto da un F - 16 per le sue potenziali capacita' di sorveglianza e per aver volato in prossimita' di siti militarisensibili. Lo riferisce ...

Usa abbattono altro oggetto non identificato in volo Agenzia ANSA

Gli Usa abbattono un altro oggetto non identificato in volo. È il quarto in 2 settimane RaiNews

Usa abbattono altro «Ufo»: volava su siti militari sensibili Il Sole 24 ORE

Gli USA abbattono un altro "invasore" RSI.ch Informazione

Oggetto non identificato sull'Alaska. Jet Usa lo abbattono in volo Agenzia ANSA

L'oggetto è stato abbattuto da piloti dell'Air Force e della Guardia nazionale al confine tra Usa e Canada. Secondo dirigenti americani, l'ultimo oggetto non identificato non rappresentava una ...Mentre il “pallone” abbattuto dal governo americano al largo della South Carolina era sicuramente un oggetto volante spia gestito dalle forze armate cinesi, restano avvolti dal mistero gli altri ...