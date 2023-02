Urso | Autonomi dal gas russo nel 2023 L' Italia sarà presto l' hub europeo

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il governo sta affrontando il problema relativo al costo dell'energia in seguito allo scoppio della guerra e alle sanzioni inflitte alla Russia dall'Europa. La missione del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfoa Baku in Azerbaijan. "Entro quest'anno - diceal Messaggero - ci affrancheremo dalla Russia a fronte del 40 per cento che acquistavano da Mosca nel 2021 e del 16% registrato lo scorso anno. Dal prossimo anno potremo fornire anche altri Paesi e in poco tempo diventeremo l'hub del gas, anche grazie al raddoppio del Tap azero. Ma vi sono altre opportunità industriali con Baku come dimostrano i contratti di Ansaldo Energia che saranno sottoscritti oggi, davvero significativi per il rilancio della azienda, e i progetti su rinnovabili ed elettricità presentati al mio collega Pichetto nella sua recente ...