Uomini e Donne | Giulia De Lellis ripensa ad Andrea Damante? Il dettaglio social che non è sfuggito ai fan

Leggi su isaechia

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Alcuni giorni fa hanno iniziato a circolare rumors sulla presunta fine della storia d’amore traDee Carlo Beretta. L’influencer e il rampollo, sin dall’inizio della loro relazione, si sono mostrati sempre sereni e affiati sui. Poco tempo fa, però, The Pipol ha rivelato chenon si sarebbe presentata al compleanno della madre di Carlo. In aggiunta, non le avrebbe fatto pubblicamente gli auguri. Ciò ha fatto insospettire i fan dell’ex gieffina che, dopo aver assistito ad una serata di Sanremo 2023, è subito volata negli Stati Uniti. Poco dopo il suo arrivo in America,avrebbe fatto trapelare un ulteriore indizio a supporto della tesi su una presunta rottura con Beretta. Tutto è cominciato prima che la 26enne arrivasse allo State Farm Stadium per assistere al Super Bowl ...