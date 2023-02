Uomini e Donne Anticipazioni | Carola Torna e Scoppia la Bufera!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 13 febbraio 2023) L’ultimissima registrazione di, è stata incentrata sul trono di Federico Nicotera. Ancora non ha scelto, ma ha visto rire in studio la bionda corteggiatriceCarpanelli. Per lei però, sono arrivate un sacco di critiche. Pure Maria De Filippi non le crede più. Ecco cosa vedremo tra qualche giorno su Canale 5!ma nessuno le crede più I fan diattendevano con ansia questa registrazione, soprattutto per sapere sesarebbeta nel programma. Ebbene, la corteggiatrice bionda di Federico è entrata in studio, ma ha continuato a ribadire di voler lasciare il programma, dichiarando altresì di provare dei sentimenti per il tronista. Peccato che questa volta nessuno ...