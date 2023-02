(Di lunedì 13 febbraio 2023) Pochi (il 4%) i posti in più dell'scorso messi a disposizione per entrare nella facoltà. Al via ilesame di ingresso, che permetterà ai candidati di eseguire due volte la prova

Abbonati per leggere anche Leggi anche, il ministero: "Così cambieremo il numero chiuso per entrare a, test dial via, dai quiz alle graduatorie: ecco come ...Secondo il (Centro per la ricerca economica applicata in sanità) dell'di Roma Tor Vergata, in Italia mancano all'appello 30mila medici e 250mila infermieri. Il ...interna e ...

Università, Medicina va avanti col numero chiuso. Da quest'anno nuovo test di accesso la Repubblica

Medicina 2023, stop all'aumento dei posti. E il 13 aprile parte il nuovo concorso Corriere della Sera

Medicina. Meno posti per l'anno accademico 2023-2024: sono 14.211 contro i 14.740 dell'anno scorso. Il Mur pubblica ... Quotidiano Sanità

Test Medicina, Odontoiatria e Veterinaria 2023: ecco quanti sono i posti provvisori disponibili Studenti.it