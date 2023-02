Università Bicocca | tre giornate per riflettere sull' inclusione

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 febbraio 2023) MILANO (ITALPRESS) – In occasione dei 25 anni di fondazione, l'di Milano-dedica treal tema dell'. Il 15, 16 e 17 febbraio, infatti, tornano i B.Inclusion Days. Le storie in soggettiva e il loro racconto, gli itinerari di studio e di approfondimentoe diverse dimensioni della partecipazione e dell'nel contesto universitario contribuiranno a tracciare i percorsi da seguire per essere in grado di rispondere al mutare dei bisogni, delle attese e delle aspirazioni delle persone con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento. Di qui il titolo dato all'edizione 2023: Traiettorie, proprio per richiamare la necessità di una costante evoluzione di questi percorsi in tante direzioni possibili. Narrazioni, Dialoghi e Percorsi, sono i ...